Abschluss! Sprott zieht durch - und der Markt sollte aufwachen!

Eric Sprott hat vollständig gezeichnet - und damit eine unmissverständliche Botschaft an den Markt gesendet...

(Veröffentlicht im Auftrag von Grande Portage Resources - ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5)



Liebe Leserinnen und Leser,

das hier ist kein gewöhnliches Update.

Was Grande Portage (TSXV: GPG | FSE: GPB | OTCQB: GPTRF) soeben gemeldet hat, ist ein Moment, der ganze Bewertungsnarrative verschiebt.

Denn Eric Sprott, Kanadas legendärster Goldinvestor, hat offiziell geschlossen.

Der 5-Millionen-Dollar-Deal ist nicht nur unterschrieben - er ist vollständig durchfinanziert, ausgeführt, abgehakt.

Und das Signal?

Es ist laut.

Es ist klar.

Und es ist FOMO pur.

DER DEAL IST DURCH - UND ER IST MASSIV

Grande Portage hat sein zuvor angekündigtes, nicht-vermitteltes Privatplatzierungsangebot vollständig abgeschlossen:

20.000.000 Einheiten zu je 0,25 CAD

zu je Bruttoerlös: 5.000.000 CAD

Einziger Zeichner: Eric Sprott

Jede Einheit: 1 Aktie + ½ Warrant

Jeder ganze Warrant: Ausübungspreis 0,35 CAD, Laufzeit 2 Jahre

Damit nicht genug: Die Ausgabe unterliegt einer Haltefrist bis 10. April 2026 - Sprott ist also nicht hier, um schnell zu drehen. Er positioniert sich für die große Neubewertung.

DIE NEUEN ZAHLEN: SPROTT DOMINIERT DAS CAP TABLE

Vor dem Deal hielt Sprott:

15.000.000 Aktien (9,5%)

Nach dem Deal hält er nun:

35.000.000 Aktien

10.000.000 Warrants

19,7% unverwässert

24% teilweise verwässert

Damit ist er einer der größten Einzelaktionäre eines US-Goldprojekts mit fast 2 Millionen Unzen @ ~9 g/t - einem der höchsten Grade im gesamten nordamerikanischen Entwicklungsuniversum.

Dies ist keine Teilnahme. Dies ist ein Machtzug. Ein Positionsaufbau. Ein Statement.

WARUM JETZT? WEIL NEW AMALGA JETZT EINE ENTWICKLUNGS-MASCHINE IST

Sprott investiert NICHT in Fantasie.

Er investiert, wenn ein Projekt:

hochgradig ist

skalierbar ist

der Genehmigungsprozess läuft

die technische Arbeit reif ist

die Wirtschaftlichkeit klar wird

ein Re-Rating absehbar ist

New Amalga erfüllt alles davon - und zwar gleichzeitig.

DER GAMECHANGER: DRILLING THAT JUSTIFIES A BILLIONAIRE

Warum hält Sprott jetzt fast 20%?

Weil die Bohrergebnisse der vergangenen Programme eine völlig neue Dimension des Systems offenlegen.

Deep Trench Vein (Monstergrade)

15,27 m @ 37,07 g/t Au

8,08 m @ 59,91 g/t Au

11,58 m @ 28,41 g/t Au

Das sind die Arten von Abschnitten, die Übernahmen auslösen.

Main Vein (Bonanza-Silber + Gold)

3,05 m @ 72,3 g/t Au & 96,9 g/t Ag

3,04 m @ 1.328 g/t Ag & 3,42 g/t Au inkl. 0,93 m @ 4.010 g/t Ag & 7,75 g/t Au

6,46 m @ 21,55 g/t Au

Diese Ergebnisse liegen innerhalb und unmittelbar neben der bestehenden Ressourcenzonen.

Goat Creek Vein (Near-Surface Power)

9,08 m @ 30,24 g/t Au

2,81 m @ 15,76 g/t Au

Oben drauf:

Neue Bohrungen haben die Goat-Struktur 150 m östlich erweitert - und sie bleibt offen.

Das ist die Art von kontinuierlicher Erweiterbarkeit, die Sprott liebt:

hochgradig, strukturell verbunden, wachstumsfähig.

WAS DIE INVESTOREN VERGESSEN: NEW AMALGA IST JETZT EIN ENTWICKLUNGSPROJEKT

Grande Portage arbeitet bereits an:

PEA (Q1 2026)

Bundesgenehmigungen über das US Forest Service

Engineering, Hydrogeologie, Geotechnik

Infrastruktur-Routing

Globales Offtake-Framework

Und der Clou:

Kein eigener Mühlenbau. Keine Tailings. Keine chemische Verarbeitung vor Ort.

Das bedeutet:

extrem niedrige CAPEX

extrem verkürzte Genehmigungswege

reduzierte ökologische Komplexität

perfekte Passform für moderne ESG-Anforderungen

Wieder: genau die Art von Projekt, die Sprott bevorzugt.

DIE KASSE IST JETZT VOLL - RISIKO AUF DER FINANZSEITE ENTFERNT

Mit den 5 Millionen CAD frischem Kapital steuert Grande Portage auf ≈10 Millionen CAD Working Capital zu.

Das deckt:

PEA

2026 Bohrprogramm

Genauere Ressourcenerweiterungen

Permitting

Wirtschaftliche Studien

Viele Juniors kommen nicht einmal in die Nähe dieser Kapitalstärke.

DAS FAZIT: EIN INSIDER MIT 35 MILLIONEN AKTIEN IST KEIN ZUFALL

Das hier ist kein taktischer Trade.

Das ist Überzeugung auf Milliardärs-Niveau.

Sprott sieht:

ein extrem hochgradiges US-Goldsystem

ein bestätigtes Ressourcengerüst

bedeutende Erweiterungsmöglichkeiten

ein Projekt ohne teure Mühlenentwicklung

ein schnell laufendes Genehmigungssystem

eine kommende Bewertungsneuberechnung

Und er positioniert sich vor:

der PEA

der 2026 Bohrsaison

der Feldsaison

dem nächsten Marktzyklus

35 Millionen Aktien sprechen eine klare Sprache.

New Amalga steht vor etwas Großem -

und einer der erfolgreichsten Goldinvestoren der Geschichte hat sich gerade für die nächste Phase maximal positioniert.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US1921085049,ARDEUT112562,CA38655P2017,CA89621C1059,AU000000NVA2