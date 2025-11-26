DJ USA handeln niedrigere Preise für Ozempic und 14 weitere Arzneien aus

Von Peter Loftus

DOW JONES--Die US-Regierung hat im Rahmen des staatlichen Medicare-Programms niedrigere Preise für 15 umsatzstarke Medikamente ausgehandelt - darunter Ozempic - und weitet damit ihre Bemühungen zur Eindämmung der Arzneimittelkosten aus.

Die neuen Preise, die 2027 in Kraft treten, senken die Listenpreise für Medikamente gegen Krankheiten wie Asthma, Krebs und Diabetes um 38 bis 85 Prozent. Die Preissenkungen sollen Medicare, der Krankenversicherung für ältere Menschen, schätzungsweise 12 Milliarden US-Dollar einsparen.

Für einige Patienten könnten die niedrigeren Preise die Ausgaben für Zuzahlungen oder andere Eigenbeteiligungen, die ihr jeweiliger Plan vorsieht, verringern. Andere Patienten, die die Medikamente einnehmen, sehen jedoch möglicherweise keine direkten Einsparungen, da sie feste monatliche Zuzahlungen leisten.

Zudem haben Medicare-Mitglieder nun eine jährliche Obergrenze von 2.000 US-Dollar für die Eigenbeteiligung an Arzneimittelkosten. Doch die Einsparungen könnten dazu beitragen, den Anstieg der Versicherungsprämien zu bremsen.

Neben Ozempic gehören zu den Medikamenten, die Medicare dank der Verhandlungen weniger kosten werden, GSKs Asthmamittel Trelegy, Pfizers Brustkrebstherapie Ibrance und Merck & Cos Diabetespille Janumet - allesamt Verkaufsschlager.

Die Preissenkungen gelten für Medicare, nicht für private Krankenversicherungspläne. Medicare gibt jährlich mehr als 150 Milliarden US-Dollar für verschreibungspflichtige Medikamente aus, und die Kürzungen bedeuten geringere Einnahmen für die Arzneimittelhersteller. Doch einige Unternehmen teilten mit, die Auswirkungen dürften moderat sein.

Ein Teil der gedämpften Wirkung ist darauf zurückzuführen, dass die Arzneimittelhersteller den Medicare-Arzneimittelplänen bereits Rabatte und Preisnachlässe auf viele Medikamente gewähren. Die ausgehandelten Preise sind also kein so großer Abschlag auf die Nettopreise wie auf die Listenpreise.

Die US-Behörde Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) teilte mit, die neuen ausgehandelten Preise würden die Nettoausgaben für diese Medikamente bei Medicare - nach Rabatten und Gebühren - im Vergleich zum Niveau von 2024 um etwa 44 Prozent senken. CMS ist die für die Verwaltung von Medicare und Überwachung von Medicaid zuständige US-Behörde und dem US-Gesundheitsministerium unterstellt.

Die CMS schätzt, dass Patienten 2027 durch die neuen Preissenkungen rund 685 Millionen US-Dollar an Eigenbeteiligungen sparen werden.

Das bekannteste Medikament, das von den diesjährigen Preissenkungen betroffen ist, war Semaglutid von Novo Nordisk, das das Unternehmen als Ozempic und Rybelsus gegen Typ-2-Diabetes und als Wegovy zur Gewichtsabnahme verkauft. Der neue Medicare-Preis für die Medikamente beträgt 274 US-Dollar pro Monat. Novo Nordisk hatte die Preise für Ozempic und Rybelsus mit 998 US-Dollar pro Monat und für Wegovy mit 1.349 US-Dollar pro Monat gelistet, obwohl das Unternehmen die Kosten in letzter Zeit gesenkt hat. Diesen Monat hat Novo Nordisk die Barzahlungspreise von Ozempic und Wegovy für bestehende Selbstzahler auf 349 US-Dollar pro Monat gesenkt. Zudem hat das Unternehmen eine Einigung mit dem Weißen Haus erzielt, die Medikamente für 245 US-Dollar pro Monat an Medicare zu verkaufen, wobei Patienten 50 US-Dollar Zuzahlung leisten. Novo Nordisk teilte kürzlich mit, dass die für Ozempic, Rybelsus und Wegovy ausgehandelten Preissenkungen den weltweiten Umsatz des Unternehmens im niedrigen einstelligen Prozentbereich verringert hätten, wären sie für das Gesamtjahr 2025 in Kraft gewesen.

Die Preissenkungen folgten auf Verhandlungen zwischen CMS und den Arzneimittelherstellern. Sie markieren die zweite Runde von Rabatten, die die Behörde gesichert hat. Im vergangenen Jahr hatte die CMS niedrigere Preise für 10 Medikamente ausgehandelt, darunter war der weit verbreitete Blutverdünner Eliquis. Die niedrigeren Preise für diese ersten 10 Medikamente treten im kommenden Jahr in Kraft.

Die 15 Medikamente für die diesjährigen Verhandlungen hat die CMS ausgewählt, weil sie hohe Kosten für das Programm verursachen und zum Zeitpunkt der Auswahl seit mindestens sieben Jahren auf dem Markt waren. Die Behörde erhielt die Befugnis zu Verhandlungen im Rahmen des Inflation Reduction Act, der 2022 vom ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden unterzeichnet wurde.

Arzneimittelhersteller haben sich gegen die Medicare-Arzneimittelpreisverhandlungen gewehrt, da diese ihrer Auffassung nach ihre Fähigkeit gefährdeten, Forschung und Entwicklung neuer Medikamente zu finanzieren.

"Wir haben festgestellt, dass staatliche Preisvorgaben nicht zu niedrigeren Eigenbeteiligungen für Patienten geführt haben und sogar zu einem Verlust der Kostenübernahme für Medikamente und höheren Versicherungsprämien führen können", teilte Novo Nordisk mit. "Wir werden weiterhin mit Interessenvertretern und politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten, um den erschwinglichen Zugang zu unseren Medikamenten sowohl durch staatliche als auch durch kommerzielle Versicherungspläne zu erweitern."

Die CMS wird im kommenden Jahr 15 weitere Medikamente für Verhandlungen auswählen und danach jedes Jahr bis zu 20.

