Zürich - Die Klimastiftung Schweiz unterstützt in der zweiten Förderrunde 2025 neun klimawirksame Projekte von KMU mit insgesamt 1,044 Millionen Franken. Zusammen mit der ersten Förderrunde vom Frühjahr werden somit in diesem Jahr 20 Projekte mit einem Gesamtbetrag von CHF 2,4 Millionen Franken unterstützt. Die Klima-Innovationen und -Lösungen sind da, um die Energie- und Klimatransformation der Wirtschaftsstandorte Schweiz und Liechtenstein zu stärken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
