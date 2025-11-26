Die US-Börsenaufsicht SEC veröffentlicht quartalsweise die Aktienbestände institutioneller Investoren. Dabei taucht auch die Commerzbank auf. Das sind die zehn größten Aktienpositionen im US-Portfolio des DAX-Instituts. Die US-Börsenaufsicht SEC hat wie jedes Quartal die Aktienbestände institutioneller Investoren offengelegt. Auch die Commerzbank musste Bestände melden, die sie zwar nicht selbst, aber für andere Kunden in den USA treuhänderisch hält. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hat dieses ...

