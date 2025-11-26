Berlin (ots) -
Wenn draußen der Schnee fällt und der Duft von Plätzchen durch die Straßen zieht, greifen viele gerne zu Buch oder Film, um richtig in die Winterwelt einzutauchen. Der Second Hand Experte momox hat die meistverkauften Titel in seinem Onlineshop medimops analysiert - und die Favoriten der letzten Weihnachtszeit ermittelt. Das Ergebnis: eine Mischung aus Klassikern, Kinderbüchern und winterlichen Geschichten, die zeigen, wonach sich Leser:innen und Zuschauer:innen in der kalten Jahreszeit sehnen - Wärme, Spannung und ein bisschen Magie. In diesem Jahr wird das Stöbern nach Lieblingsgeschichten auch noch gemütlicher - mit der neuen medimops App.
Winterliche Lieblingsgeschichten für Groß und Klein - die schönsten Bücher voller Magie, Gefühl und Spannung
Zur Weihnachtszeit stehen emotionale Geschichten und Kinderbücher voller Herz ganz oben auf den Wunschlisten. Besonders gefragt ist "Die Schule der magischen Tiere: Eingeschneit!" - ein verschneites Abenteuer voller Freundschaft und Zusammenhalt. Auch "Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch" bleibt ein generationsübergreifender Klassiker, der die Magie kleiner Gesten feiert. Cornelia Funkes "Hinter verzauberten Fenstern" begeistert mit einer geheimnisvollen Adventskalendergeschichte, und "Weihnachten in Bullerbü" von Astrid Lindgren entführt in eine nostalgische Kindheitswelt, in der Schnee, Familie und Geborgenheit Hand in Hand gehen.
Romantisch und stimmungsvoll wird es mit "Weihnachten in der kleinen Buchhandlung", während "Lotta feiert Weihnachten" den Humor und das Chaos der Feiertage einfängt.
Für alle, die es in der Adventszeit etwas aufregender mögen, darf ein Krimi nicht fehlen. "Der Weihnachtsmannkiller" von Klaus-Peter Wolf sorgt mit norddeutscher Kälte und messerscharfer Spannung für Gänsehaut. Und auch der hochgelobte Thriller "Kalt und still" von Viveca Sten zeigt, dass es in der dunklen Jahreszeit nicht nur besinnlich, sondern auch nervenaufreibend werden darf.
Weihnachtsfilme für gemütliche Winterabende - Klassiker voller Humor, Herz und Magie
Auch auf der Leinwand ist Weihnachten ein Fest der Gefühle. Ganz vorne: "Tatsächlich Liebe", "Schöne Bescherung" und "Der Polarexpress" - Filme, die jedes Jahr aufs Neue für Weihnachtsstimmung sorgen. Mit "Der Grinch" und "Kevin - Allein zu Haus" zeigen sich die Fans humorvoll-romantisch, während "Liebe braucht keine Ferien" und "Die Eiskönigin" längst zu unverzichtbaren Klassikern geworden sind. Nostalgie pur bieten "Weihnachten mit Astrid Lindgren, "Disneys Eine Weihnachtsgeschichte" und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" - Geschichten, die Generationen verbinden.
Noch bequemer stöbern - mit der medimops App
Gebrauchte Bücher, Filme, Musik oder Games entdecken und shoppen? Mit der medimops App (verfügbar im Google Play Store (https://app.adjust.com/1pycncyy) und Apple App Store (https://app.adjust.com/1pycncyy)) geht das jetzt noch einfacher - und überall. Sie bietet alle Funktionen der Web-Version, darunter praktische Filter, Wunschlisten und Benachrichtigungen, sobald ein Artikel wieder verfügbar ist oder der Preis fällt. Perfekt für alle, die sich für gemütliche Sonntage mit Lesestoff eindecken möchten oder noch nach dem perfekten nachhaltigeren Weihnachtsgeschenk suchen. Und das Beste: Mit medimops spart man nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen: Ein Second Hand Buch oder Medien Artikel kann im Durchschnitt 42% Emissionen gegenüber dem Neukauf verursachen. Mehr Infos gibt es dazu hier (https://www.medimops.de/nachhaltigkeit/).
Alle Bestseller und noch mehr Klassiker gibt es hier. (https://www.medimops.de/weihnachtswelt/bestseller/)
Top 10 Weihnachts- und Winterbücher bei medimops
Platz 1: Margit Auer, Die Schule der magischen Tiere: Eingeschneit! Ein Winterabenteuer
Platz 2: Cornelia Funke, Hinter verzauberten Fenstern: Eine geheimnisvolle Adventsgeschichte
Platz 3: Sven Nordqvist, Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch
Platz 4: Klaus-Peter Wolf, Der Weihnachtsmannkiller. Ein Winter-Krimi aus Ostfriesland
Platz 5: Jenny Colgan, Weihnachten in der kleinen Buchhandlung
Platz 6: Mauri Kunnas, Wo der Weihnachtsmann wohnt
Platz 7: Susanne Gernhäuser, Sachen suchen - Frohe Weihnachten
Platz 8: Astrid Lindgren, Weihnachten in Bullerbü
Platz 9: Viveca Sten, Kalt und still
Platz 10: Astrid Lindgren, Lotta feiert Weihnachten
Top 10 Weihnachtsfilme bei medimops
Platz 1: Tatsächlich Liebe
Platz 2: Schöne Bescherung
Platz 3: Der Polarexpress
Platz 4: Der Grinch
Platz 5: Liebe braucht keine Ferien
Platz 6: Disneys Eine Weihnachtsgeschichte
Platz 7: Kevin - Allein zu Haus
Platz 8: Die Eiskönigin
Platz 9: Weihnachten mit Astrid Lindgren
Platz 10: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Die Auswertungen basieren auf den meistverkauften Weihnachts- und Winterbüchern sowie Filmen im Zeitraum vom 15. November bis 20. Dezember 2024 bei medimops.
