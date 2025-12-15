LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi übt weiter Druck auf den Online- und Versandhändler Momox Services GmbH in Leipzig aus. Für Montag und Dienstag sind die Mitarbeiter zu Warnstreiks aufgerufen. "Wir rechnen mit einer guten Beteiligung", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Ronny Streich der Deutschen Presse-Agentur. Auf Zahlen wollte er sich am Morgen noch nicht festlegen. Verdi fordert die Anerkennung der Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Gewerkschaft will Druck erhöhen



"Solange die Arbeitgeberseite nicht verhandelt, machen wir Druck - und zwar immer mehr. Sie - die Arbeitgeber - sollten nicht den Fehler machen, die Ernsthaftigkeit, den Mut und die Entschlossen der Kolleginnen und Kollegen zu unterschätzen", hatte Streich beim Aufruf zum Warnstreik erklärt. Der Arbeitskampf werde nun intensiviert und finde erstmals an zwei Tagen statt.

Derzeit brumme nach der Black Week und dem Black Friday das Weihnachtsgeschäft, hieß es. "Hoher Arbeits- und Leistungsdruck, Überstunden, keine Ruhe, hoher Krankenstand - das sind die Folgen für die Beschäftigten. Und das alles ohne Tarifvertrag und für einen Lohn, der für sie kaum zum Leben reicht", betonte die Gewerkschaft.

Viele Migranten im Mitarbeiter-Stamm



Bei Momox in Leipzig arbeiteten viele Migranten aus Ländern wie Afghanistan, Syrien, Iran und Venezuela. Sie stünden unter besonderem Druck, hieß es weiter. "Arbeitshetze und Leistungsdruck treffen auf Existenzängste. Die migrantischen Beschäftigten befürchten mit Verlust des Arbeitsplatzes auch den Verlust des Aufenthaltstitels. Diese Angst nutzt auch Momox aus, insbesondere mit befristeten Einstellungen."

Unternehmen weist Darstellung der Gewerkschaft zurück



Das Unternehmen hatte die Darstellung der Gewerkschaft schon früher zurückgewiesen. Mit einem Stundenlohn von 14,50 Euro liege die Lohnzahlung bei der Momox Services GmbH deutlich über dem Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde, teilte Momox Anfang Dezember mit. In den letzten zehn Jahren habe die durchschnittliche jährliche Lohnsteigerung bei rund 7,7 Prozent und damit deutlich über der Inflationsrate gelegen.

Zuletzt hatte Momox die Auswirkungen von Warnstreiks als sehr gering bezeichnet. "Momox bietet allen Mitarbeitenden die gleichen guten und sicheren Arbeitsplätze, mit einer fairen Bezahlung über Mindestlohn und echten Entwicklungsperspektiven - unabhängig von Geschlecht, Religion und Herkunft", betonte Firmensprecherin Ariane Grebing.

Momox ist ein Online- und Versandhändler für gebrauchte Medien wie Bücher, Musik, DVDs und Schallplatten sowie Second-Hand-Kleidung. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet. Im Leipziger Hauptlager arbeiten nach Angaben von Verdi derzeit rund 1.400 Beschäftigte./jos/DP/zb