- Nuclea Energy Inc. treibt die Entwicklung seines mikro modularen Kernreaktors (Micro Modular Reactor, MMR) Morpheus voran - ein bleigekühltes, mit angereichertem Uran betriebenes und inhärent sicheres Design, das in der Lage ist, 4-50 MW saubere Grundlastleistung zu liefern.

- Nuclea führt außerdem Gespräche mit Canadian Nuclear Laboratories (CNL) über die Lizenzierung von zwei weiteren bewährten Mikroreaktortechnologien.

- Die Reaktoren von Nuclea können netzferne Bergbaustandorte, abgelegene Gemeinden und KI-/Rechenzentren-Infrastrukturen, wo eine kontinuierliche Stromversorgung von entscheidender Bedeutung ist, sauber mit Strom versorgen.

Vancouver, British Columbia - 26. November 2025 / IRW-Press / Azincourt Energy Corp. ("Azincourt" oder das "Unternehmen") (TSX-V: AAZ; OTCQB: AZURF) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Beteiligung an Nuclea Energy Inc. ("Nuclea") erworben hat. Nuclea ist ein kanadisches Privatunternehmen, das fortschrittliche Technologien für kleine modulare Kernreaktoren (Small Modular Reactor, SMR) und mikro modulare Kernreaktoren (Micro Modular Reactor, MMR) entwickelt, die saubere, zuverlässige und skalierbare Energielösungen für industrielle Anwendungen, den Bergbau und abgelegene Gebiete liefern sollen.

Dies ist die erste direkte Beteiligung von Azincourt Energy im nachgelagerten Bereich der Nukleartechnologie und stellt eine natürliche Erweiterung seiner auf Uran fokussierten Strategie für saubere Energie dar. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die SMR- und MMR-Technologien eine wichtige Verbindung zwischen der Erschließung von Uranressourcen und dem Einsatz emissionsfreier Energie der nächsten Generation darstellen werden.

"Nuclea treibt eine der vielversprechendsten neuen Nukleartechnologien in Nordamerika voran", sagte Alex Klenman, President und CEO von Azincourt Energy. "Angesichts des weltweit steigenden Strombedarfs können mikro modulare Kernreaktoren die sichere, skalierbare und CO2-freie Grundlaststromversorgung sichern, die die Welt dringend benötigt. Diese Investition passt perfekt zu unserer langfristigen Vision, entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kernenergie vertreten zu sein."

Nuclea Energy ermöglicht saubere Energie für die nächste Generation der Industrie

Nuclea Energy mit Firmenzentrale in Ontario treibt die Entwicklung des Reaktors Morpheus voran, eines mit angereichertem Uran betriebenen, bleigekühlten, graphitmoderierten mikro modularen Kernreaktors, der 4 bis 50 Megawatt (MW) sauberen, kontinuierlichen Strom erzeugen kann.

Morpheus basiert auf einem preisgekrönten Vorkonzeptentwurf und integriert inhärente Sicherheitsmerkmale, unter anderem passive Kühlung, Niederdruckbetrieb und wasserstofffreies Containment, sodass zentrale, mit herkömmlichen Nukleartechnologien verbundene Risiken eliminiert werden.

Das kompakte Design von Morpheus ist für netzferne und energieintensive Umgebungen konzipiert, etwa Bergbaubetriebe, Rechenzentren und abgelegene Gemeinden, wo eine saubere, zuverlässige Grundlaststromversorgung sowohl technisch als auch wirtschaftlich transformativ ist.

Nuclea führt außerdem Gespräche mit Canadian Nuclear Laboratories (CNL) über die Lizenzierung weiterer bewährter Mikroreaktortechnologien und erweitert damit seine Zielmärkte in den Bereichen industrielle Wärmeversorgung, dezentrale Stromversorgung und kommunale Elektrifizierung.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt Energy Corp. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Uran- und Alternativenergieprojekten spezialisiert hat. Die wichtigsten Aktiva des Unternehmens sind das Uranprojekt Harrier im Central Mineral Belt in Neufundland und das Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Azincourt verfolgt die Strategie, kritische Energiematerialien und -technologien voranzutreiben, die den globalen Übergang zu sauberer, zuverlässiger und CO2-armer Energie unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.azincourtenergy.com.

Über Nuclea Energy Inc.

Nuclea Energy Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für fortschrittliche Nukleartechnologie, das Micromodular-Reaktorsysteme entwickelt, die die Industrie und die Gemeinden weltweit mit sauberer, sicherer und kontinuierlicher Energie versorgen. Sein Referenzprodukt, der Reaktor Morpheus, ist das einzige bleigekühlte Mikroreaktorkonzept, das derzeit in Nordamerika entwickelt wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nuclea.energy.

Für das Board von Azincourt Energy Corp.

"Alex Klenman"

Alex Klenman, President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, President & CEO

Tel: 604-638-8063

mailto:info@azincourtenergy.com

Azincourt Energy Corp.

1430 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2V6

http://www.azincourtenergy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Der Gebrauch von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "terminieren" und ähnlicher Wörter oder Ausdrücke in dieser Pressemitteilung dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unsicherheiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81962Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81962&tr=1



