The following instruments on XETRA do have their first trading 23.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.12.2025
Aktien
1 CA5759771036 Mastercard Inc. CDR
2 SE0018768210 Mahvie Minerals AB
3 AE000A40HL14 Falcon Energy Materials plc
4 CA68216T1030 Omineca Mining and Metals Ltd.
5 CA88673A1084 Tiger Gold Corp.
6 CA15957L1040 CHAR Technologies Ltd.
7 CA00792K2065 Aero Energy Ltd.
8 CA05478T3064 Azincourt Energy Corp.
9 US1031974066 Boxlight Corp.
10 CA48344L3056 Kalo Gold Corp.
11 CA9279541077 Vior Gold Corporation Inc.
Anleihen/ETF/ETP
1 US606822DP65 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
2 SE0026841918 Burlöv Center Fastighets AB
3 DE000HEL0R33 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
4 IE0007FIJUO5 First Trust Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF
5 LU3146950038 Xtrackers Zurich ESG Allocation Equities UCITS ETF
6 SE0021149259 Virtune Chainlink ETP
7 SE0020541639 Virtune Staked Ethereum ETP
© 2025 Xetra Newsboard