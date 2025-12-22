The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.12.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.12.2025
ISIN Name
CA6658043089 NORTHERN SUPERIOR RES
CA92762M1068 VIOR INC.
CA00792K1075 AERO ENERGY LTD.O.N.
CA05478T2074 AZINCOURT ENERGY
CA48344L1076 KALO GOLD CORP.
FR0004188670 TARKETT S.A. EO 20
JP3889200006 SUMITOMO MITSUI CONSTR.
US1031973076 BOXLIGHT CORP. A DL-,0001
XS2134245138 COCA-C.EU.P. 20/26
XS2198427085 SHIMAO GR.HL 20/30 REGS
XS2276735326 SHIMAO GR.HL 21/31
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.12.2025
ISIN Name
CA6658043089 NORTHERN SUPERIOR RES
CA92762M1068 VIOR INC.
CA00792K1075 AERO ENERGY LTD.O.N.
CA05478T2074 AZINCOURT ENERGY
CA48344L1076 KALO GOLD CORP.
FR0004188670 TARKETT S.A. EO 20
JP3889200006 SUMITOMO MITSUI CONSTR.
US1031973076 BOXLIGHT CORP. A DL-,0001
XS2134245138 COCA-C.EU.P. 20/26
XS2198427085 SHIMAO GR.HL 20/30 REGS
XS2276735326 SHIMAO GR.HL 21/31
© 2025 Xetra Newsboard