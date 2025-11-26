Zuhause laden, im Unternehmen abrechnen: Der Hersteller Mennekes zeigt, welche Anforderungen Wallboxen erfüllen müssen. Installateure sollten bei der Planung von Ladeinfrastruktur auch Abrechnungskonzepte mitdenken. Installateure sollten beim Aufbau der Ladeinfrastruktur auch schon die Inbetriebnahme mitdenken. Eine korrekte Einbindung des MID-Zählers, die Einrichtung von Nutzerprofilen sowie eine vollständige Dokumentation sind entscheidend. Für Installateure bedeutet das, nicht nur die Wallbox zu installieren, sondern immer auch den Abrechnungsprozess mitzudenken - von der technischen Identifikation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
