Zuhause laden, im Unternehmen abrechnen: Der Hersteller Mennekes zeigt, welche Anforderungen Wallboxen erfüllen müssen. Installateure sollten bei der Planung von Ladeinfrastruktur auch Abrechnungskonzepte mitdenken. Installateure sollten beim Aufbau der Ladeinfrastruktur auch schon die Inbetriebnahme mitdenken. Eine korrekte Einbindung des MID-Zählers, die Einrichtung von Nutzerprofilen sowie eine vollständige Dokumentation sind entscheidend. Für Installateure bedeutet das, nicht nur die Wallbox zu installieren, sondern immer auch den Abrechnungsprozess mitzudenken - von der technischen Identifikation ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.