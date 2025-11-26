EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG

Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



26.11.2025 / 09:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Covestro AG Straße, Hausnr.: Kaiser-Wilhelm-Allee 60 PLZ: 51373 Ort: Leverkusen

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 3912005AWHKLQ1CPLV11

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 17.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 3,44 % 2,94 % 6,37 % 189000000 letzte Mitteilung 2,59 % 2,55 % 5,14 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0006062144 0 6496584 0,00 % 3,44 % Summe 6496584 3,44 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Internes Recht auf Rückruf verliehener Aktien n/a n/a 4626962 2,45 % Recht auf Rückruf verliehener Aktien n/a n/a 860300 0,46 % Summe 5487262 2,90 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Equity Swap 02.12.2025 - 17.09.2031 02.12.2025 - 17.09.2031 Bar 57537 0,03 % Call-Optionen mit Barausgleich 02.01.2099 02.01.2099 Bar 5500 0 % Summe 63037 0,03 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher JPMorgan Chase & Co. % % % JPMorgan Chase Bank, National Association % % % J.P. Morgan International Finance Limited % % % J.P. Morgan Capital Holdings Limited % % % J.P. Morgan Securities plc % % % - % % % JPMorgan Chase & Co. % % % JPMorgan Chase Holdings LLC % % % J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. % % % J.P. Morgan Securities LLC % % % - % % % JPMorgan Chase & Co. % % % JPMorgan Chase Holdings LLC % % % J.P. Morgan Financial Investments Limited % % % J.P. Morgan Markets Limited % % % Almea 2 Segregated Portfolio Company % % % - % % % JPMorgan Chase & Co. % % % JPMorgan Chase Bank, National Association % % % J.P. Morgan International Finance Limited % % % J.P. Morgan Structured Products B.V. % % % - % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

21.11.2025





26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News