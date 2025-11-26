BMW erwägt offenbar, einige Elektromodelle mit Reichweitenverlängerern auszustatten - wohl vor allem mit Blick auf China. Im Fokus stehen dabei die großen Baureihen, da diese am ehesten den Platz für zwei Antriebssysteme bieten. Über die angeblichen Pläne der Münchner berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf "mit der Strategie des Unternehmens vertraute Personen". Demnach könnte das Unternehmen Range-Extender-Versionen seiner ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.