UBS sieht in Applied Materials einen unterschätzten Gewinner des kommenden Chip-Booms und rechnet mit starkem Rückenwind aus China.Der Schweizer Finanzriese UBS hat seine Einschätzung für den US-amerikanischen Halbleiterausrüster Applied Materials deutlich angehoben. Analyst Timothy Arcuri stufte die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hoch und erhöhte das 12-Monats-Kursziel von 250 auf 285 US-Dollar. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent. Laut TipRanks zählt Timothy Arcuri zu den Top 4 von über 10.000 erfassten Wall-Street-Analysten. Mit einer Trefferquote von 71 Prozent und einem durchschnittlichen Renditeerfolg von 33 Prozent pro Empfehlung gilt Arcuri als einer der …

