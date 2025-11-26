Zürich - Bellevue Asset Management baut ihre Healthcare-Expertise weiter aus und verstärkt das Researchteam mit zwei ausgewiesenen Spezialisten: Guy Bettschart, CFA, als Senior Healthcare Equity Research Analyst, und Dr. Markus Schweiger als Healthcare Equity Research Analyst. Mit diesen Neuzugängen vertieft Bellevue gezielt ihre Researchkompetenz in den Segmenten Pharma und Biotechnologie im Team Healthcare Funds & Mandates. Guy Bettschart, CFA, ...

