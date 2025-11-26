Düsseldorf (ots) -Riesenglück für Rupert Pichler. Der 75-jährige Rentner aus Düsseldorf hat in der Wohltätigkeitslotterie von Omaze einen Audi SQ7 im Wert von über 130.000 Euro sowie 50.000 Euro in bar gewonnen - genau zum richtigen Zeitpunkt, denn bald steht seine Silberhochzeit an. Rupert, der mit seiner Frau Rosemarie in einer 65-Quadratmeter-Wohnung lebt, nennt den Gewinn einen "echten Wendepunkt".Vom skeptischen Scrollen zum großen GewinnIm Österreich-Urlaub stieß Rupert eher beiläufig auf eine Omaze-Anzeige. Erst war er misstrauisch - "zu gut, um wahr zu sein" -, doch nach einem ausführlichen Blick auf die Website war er überzeugt."Die Preise waren großartig, und die Partnerschaft mit dem Tierschutzbund fand ich klasse. "Man kann etwas gewinnen und gleichzeitig Gutes tun." Er schloss ein 25-Euro-Abo ab - und plötzlich war alles anders: "Eine Minute saß ich noch gemütlich bei einem Bier, und in der nächsten hatte ich einen Audi im Wert von 130.000 Euro plus 50.000 Euro Cash gewonnen!"Mehr Gemütlichkeit statt MuskelpaketRupert fährt aktuell einen etwas betagten, zwölf Jahre alten Audi mit 136.000 Km, dennoch wird er den SQ7 nicht behalten. Der Grund: Der Verkaufserlös bedeutet für ihn und seine Frau ein völlig neues Kapitel. "Der SQ7 ist beeindruckend, und die Preisübergabe war ein Erlebnis. Aber jetzt steht er gut verwahrt in der Garage unseres Hausmeisters, bis er verkauft wird. "Das Geld daraus verändert unser Leben."Zwei Träume - beide werden wahrDer erste Traum: Die Silberhochzeit 2026 - erstmals, ohne aufs Preisschild zu schauen. "Ich liebe meine Rosemarie über alles, sie ist mein größter Gewinn. Wir reisen nach Griechenland, und sie darf entscheiden, wohin es geht. "Es wird wunderbar, stilvoll zu feiern, ohne sich Sorgen über die Rechnung zu machen."Der zweite Traum wird schon an Weihnachten Realität: "Am Millstätter See gibt es ein Luxushotel, vor dem ich jahrelang stand und dachte: Einmal im Leben möchte ich dort übernachten. Aber es war immer zu teuer. Normalerweise wohnen wir in einem kleinen Hotel die Straße runter - aber dieses Jahr wird's ein richtiges Upgrade!" Direkt nach der Gewinnbenachrichtigung buchte er das Zimmer: "Wir freuen uns riesig. Lange Spaziergänge, Natur pur und alles, was das Hotel bietet. Und das ist erst der Anfang! Jetzt können wir wirklich ein sorgenfreies Leben führen - ein unglaubliches Gefühl."Rupert betont, dass er weiterhin bei Omaze mitmachen möchte - nicht wegen der Preise, sondern "weil man damit etwas Gutes tut".Der Audi SQ7 - Kraft in ihrer schönsten FormDer Audi SQ7 gilt als Leistungsspitze der Audi-SUV-Reihe. Mit 373 kW (507 PS), 770 Nm Drehmoment und einem V8-Zylinder-TFSI-Motor beschleunigt er in nur 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Ein echtes Kraftpaket.Nächste Chance auf einen TraumgewinnOmaze verlost derzeit ein atemberaubendes, komplett eingerichtetes Landhaus in den Bayerischen Voralpen im Wert von 2,7 Millionen Euro - plus 100.000 Euro in bar.Die wunderschöne Immobilie verfügt über drei Schlafzimmer, drei Badezimmer, einen großen Garten und eine beheizbare Außenwanne.Lose sind bis zum 27. Dezember 2025 auf omaze.de erhältlich.Pressekontakt:Henning MartenWMP EUROCOM AGh.marten@wmp-ag.de+49 160 901 57453Original-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179986/6166508