Als ich das kurze Dokument des Koalitionsausschusses zur neuen Kraftwerksstrategie gelesen habe, ist mir ein Punkt sofort aufgefallen. Für das 8-Gigawatt-Segment der neuen Gaskraftwerke wird ein Mindesterbringungszeitraum von 10 Stunden gefordert. Die 10-Stunden-Anforderung soll sicherstellen, dass die neuen Anlagen längere Dunkelflauten in Spitzenzeiten überbrücken können. Hier stellt sich für mich die Frage: Können Speicher in der […]Als ich das kurze Dokument des Koalitionsausschusses zur neuen Kraftwerksstrategie gelesen habe, ist mir ein Punkt sofort aufgefallen. Für das 8-Gigawatt-Segment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...