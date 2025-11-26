LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Web-Veranstaltung mit Fokus auf die Luxusmarken mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Underweight" belassen. Patrick Folan berichtete am Dienstagabend von ermutigenden Signalen zum Luxusmarkt in China im vierten Quartal und dem Black-Friday-Zeitfenster in den USA./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 20:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: FR0000120321

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.