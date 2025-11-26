Traditionell zur Weihnachtszeit empfiehlt Microsoft-Gründer Bill Gates fünf Bücher, die ihn über das Jahr hinweg besonders bewegt haben. Dieses Mal mit dabei sind ein Roman über den Sinn des Lebens im Alter und ein hoffnungsvolles Werk über Klimatechnologien. Mittlerweile haben sich die Buchempfehlungen von Bill Gates in der Vorweihnachtszeit zu einer Tradition entwickelt. Dabei stellt der Microsoft-Gründer auf seinem Blog fünf Bücher vor, die ihm ...

