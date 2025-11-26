Nach dem Förderstopp vor zwei Jahren gibt der Bund wieder Fördermittel für die energetische Stadtsanierung. Die Bedingungen sind laut KfW modifiziert worden. Neustart für das Förderprogramm "Energetische Stadtsanierung" (KfW 432) der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Wie das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) mitteilte, nimmt es in Zusammenarbeit mit KfW das erfolgreiche Förderprogramm wieder auf. Es war Ende 2023 nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver