Die Experten der Großbank UBS haben die Aktien aus dem europäischen Energiesektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Während Analyst Joshua Stone für die Anteilscheine des britischen Energieriesen Shell weiterhin zurückhaltend bleibt und die Aktie weiterhin mit "Neutral" einstuft, sieht er für eine andere Dividendenperle wieder Aufwärtspotenzial. So hat er die Papiere von Eni von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Darüber hinaus wurde das Kursziel von 15,50 auf 18,00 Euro angehoben. Stone ...

