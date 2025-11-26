Verkehrsminister Patrick Schnieder hat in Berlin einen neuen Masterplan Ladeinfrastruktur vorgestellt. Das Maßnahmenpaket soll Genehmigungen beschleunigen, den Ausbau in Quartieren und auf Supermarktparkplätzen erleichtern und mehr Wettbewerb beim Laden schaffen. Während der VKU zentrale Elemente begrüßt, warnt der BDEW vor Risiken durch mögliche Änderungen an den EU-Flottengrenzwerten. Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellte in Berlin im Rahmen einer Konferenz den "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030" vor. Das Bundeskabinett hatte das Papier kürzlich beschlossen. Es ist der dritte Masterplan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
