Freundlicher Start an den Märkten - Apple und HP im Fokus

Der deutsche Leitindex startet mit Rückenwind in den Tag, getragen von einer freundlichen Grundstimmung an den internationalen Märkten. Auch die US-Futures zeigen sich robust, während in Asien der Nikkei nach einer Phase der Unsicherheit wieder Tritt fasst.
Makroökonomischer Überblick:
Im Fokus steht heute die Veröffentlichung der US-Daten zu langlebigen Gütern. Für September erwarten Ökonomen einen moderaten Anstieg um 0,3 Prozent, nachdem die Orders zuletzt kräftig zugelegt hatten. Die Zahlen gelten als wichtiger Indikator für Investitionsbereitschaft und könnten Hinweise auf die konjunkturelle Dynamik liefern. Am Abend richtet sich der Blick nach Frankfurt: EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht zu den Perspektiven der europäischen Wirtschaft.
Im Fokus:
Apple präsentiert sich vorbörslich leicht im Plus. Rückenwind kommt von einer Analyse, die dem Konzern den Sprung an die Spitze des globalen Smartphone-Markts zutraut. Laut Expertenmeinungen dürfte Apple in diesem Jahr rund zehn Prozent mehr iPhones absetzen und damit Samsung überholen. Treiber sind die starke Nachfrage nach der iPhone-17-Reihe und ein beschleunigter Upgrade-Zyklus bei Bestandskunden.
Auch HP zeigt sich freundlich. Der PC-Pionier kündigte an, bis zu 6.000 Stellen zu streichen, um durch den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz Effizienz und Innovationskraft zu steigern. Die Maßnahme soll langfristig Kosten senken, verursacht aber zunächst einen Aufwand von rund 650 Millionen Dollar.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX/X-DAX
|Bear
|UG2LDF
|22,39
|25813,641479 Punkte
|10,81
|Open End
|DAX
|Bull
|UG5AZZ
|15,27
|22040,873431 Punkte
|14,72
|Open End
|DAX/X-DAX
|Bear
|UG3K1C
|30,01
|26576,198264 Punkte
|8,01
|Open End
|DAX
|Bull
|UG5K2F
|18,75
|21697,809448 Punkte
|12,07
|Open End
|NASDAQ 100
|Bull
|UN14UT
|9,44
|24059,245576 Punkte
|22,22
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2025; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Call
|UN12L9
|3,26
|23800,00 Punkte
|30,74
|24.12.2025
|PayPal Holdings Inc.
|Call
|UG2XXP
|0,52
|80,00 USD
|3,92
|13.01.2027
|NVIDIA Corp.
|Call
|HD5R7Q
|6,29
|180,00 USD
|11,77
|17.12.2025
|Heidelberg Materials AG
|Call
|UG2UBC
|2,31
|200,00 EUR
|8,03
|17.12.2025
|NASDAQ 100
|Call
|UG6B3W
|4,52
|25200,00 Punkte
|23,06
|19.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2025; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Short
|UG3EYH
|0,92
|1957,255147 EUR
|-3
|Open End
|Heidelberg Materials AG
|Long
|UG27DW
|8,22
|189,977118 EUR
|7
|Open End
|Applied Materials Inc.
|Long
|HD2XMB
|1,63
|181,892595 USD
|4
|Open End
|Robinhood Markets Inc.
|Long
|UG89CZ
|8,81
|77,06824 USD
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG9R8M
|1,86
|184,397132 EUR
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2025; 09:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen