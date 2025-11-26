Zürich - Die Schweizer Baufirmen haben im dritten Quartal mehr Umsatz erzielt als im Vorjahreszeitraum. Auch die Aussichten für die kommenden Quartale bleiben dank eines höheren Auftragseingangs positiv. Von Juli bis September stiegen die Umsätze auf 6,7 Milliarden Franken, wie der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) am Mittwoch mitteilte. Das entspricht einem Zuwachs von 4,8 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Starker WohnungsbauDas Plus ...

