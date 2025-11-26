Zürich - Der Zolldeal mit Donald Trump soll die Wende gebracht haben. Von der Grossbank UBS befragte Finanzanalysten sind wieder deutlich optimistischer für die Aussichten der Schweizer Wirtschaft. Der im Rahmen der monatlich von der UBS durchgeführten Befragung erstellte CFA-Indikator verbesserte sich im November stark auf 12,2 Punkte, wie die Grossbank am Mittwoch bekannt gab. Der Index kletterte damit zum Vormonat um fast 20 Stellen und erreichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab