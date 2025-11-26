Zürich - Die kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) bleiben in einem schwierigem Fahrwasser. Laut dem neuen Swissmechanic-Wirtschaftsbarometer beurteilen drei von vier MEM-Betriebe ihre aktuelle Lage als ungünstig. Hauptgründe sind die schwache Nachfrage, der anhaltend starke Franken sowie die seit dem Sommer wirksamen US-Zölle, teilte der Branchenverband am Mittwoch mit. Zwar bringe der inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab