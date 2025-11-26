Nach ihrem dramatischen Kurssturz in den letzten Monaten konnte sich die Puma-Aktie zuletzt bei 15 € stabilisieren und zählt am Mittwochmorgen mit einem Kursgewinn von über +4% sogar zu den Spitzenreitern im MDAX. Können Anleger hier ein Mega-Schnäppchen machen und auf einen Rebound setzen? Miserable Zahlen Die Lage beim zweigrößten deutschen Sportartikelkonzern ist alles andere als einfach. Das zeigen die Ende Oktober gemeldeten Quartalszahlen überdeutlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de