Die Überschrift mag aus heutiger Sicht absurd erscheinen, jedoch kann dieses Szenario in den nächsten Jahren Realität werden. Der Automarkt wandelt sich rapide und ebenso werden sich auch die weltweiten Hersteller neu sortieren. Was würde das für die Aktie bedeuten? Unternehmen günstig bewertet Auch wenn das Unternehmen aktuell mit rund 56,3 Milliarden € bewertet wird, ist dies in Relation zum Umsatz und Ertrag eher als gering zu bezeichnen. Mercedes ...

