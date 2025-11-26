FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS BEAZLEY PRICE TARGET TO 1020 (1090) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 320 (325) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4100 (3770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1100 (1150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 5770 (5540) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 333 (331) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG STARTS GENUS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3050 PENCE - CITIGROUP CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 500 (520) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3700 (3150) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 311 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2900 (2700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2400 (2300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RENEW HOLDINGS PRICE TARGET TO 1220 (1200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1000 (1015) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 335 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2535 (2299) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 982 (1040) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3700 (3600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 303 (294) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 265 (250) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2000 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4150 (3300) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HALEON PRICE TARGET TO 335 (315) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6100 (5500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5700 (5400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2800 PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/UBS CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' (BUY) - STIFEL CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 3,80 (10) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 445 (435) PENCE - 'BUY'
