PTA-DD: Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta000/26.11.2025/10:45 UTC+1) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Anne-Laure Parrical de Chammard 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Siemens Energy AG b) LEI 5299005CHJZ14D4FDJ62 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung DE000ENER6Y0 b) Art des Geschäfts Sonstiges Schenkung von jeweils 8.184 Siemens Energy-Aktien an zwei eng verbundene Personen, insgesamt 16.368 Siemens Energy-Aktien c) Preis(e) Volumen 0,00 0,00 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR e) Datum des Geschäfts 24.11.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

November 26, 2025 04:45 ET (09:45 GMT)