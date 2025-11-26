Während US-Präsident Donald Trump von Fortschritten spricht, warnen Analysten vor offenen Konfliktpunkten und fehlender Zustimmung Moskaus. Anleger bleiben vorsichtig.Die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs zeigen zwar Wirkung, an den Märkten bleibt die Reaktion jedoch verhalten. Zur Wochenmitte hin zeigen sich Rüstungsaktien uneinheitlich. Bereits am Dienstag hatten die Werte ihre frühen Erholungsgewinne weitgehend abgegeben, sich zum Schluss jedoch stabil behauptet: Hensoldt schloss 0,4 Prozent tiefer, während Rheinmetall 1,7 Prozent und Renk 4,7 Prozent zulegten. Am Mittwoch setzen die Titel diesen vorsichtigen Trend fort. Während Rheinmetall zunächst um bis zu 3 …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.