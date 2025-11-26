Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt sorgt die frische Hoffnung auf sinkende Zinsen in den USA für weitere Kursgewinne. Bereits an der Wall Street war die Stimmung positiv und schwappte auch nach Asien über. Schwache US-Daten hatten die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember auf mittlerweile rund 85 Prozent getrieben. Allerdings wirken hierzulande die defensiven Titel, die in der turbulenten Vorwoche noch als Stütze für den SMI agiert hatten, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.