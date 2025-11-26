Bern - Der Fussball in der Schweiz nimmt nicht nur in der Gesellschaft eine wichtige Rolle ein, er ist über die Jahre auch zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber geworden. Das zeigt eine am Mittwoch von der Swiss Football League (SFL) vorgestellte Studie. In der Saison 2024/25 hat die höchste Spielklasse im Schweizer Fussball, die Super League, mit insgesamt zwölf Teams direkte und indirekte Umsätze in Höhe von 1,29 Milliarden Franken ...

