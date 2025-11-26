Wärmepumpen dominieren auch im Oktober 2025 mit knapp 90 Prozent die Anträge für eine Heizungsförderung der KfW. Die Förderzusagen gingen im Vergleich zum Vormonat leicht zurück. Die Zahl der von der KfW bewilligten Anträge in der Heizungsförderung (Programm BEG-Einzelmaßnahmen) ist im Oktober 2025 im Vergleich zum Vormonat leicht rückläufig gewesen. Mit knapp 28.000 Anträgen zählt der Oktober nichtsdestotrotz zu den drei stärksten Monaten des Jahres (siehe Grafik). Das zeigen Zahlen, die das Bundesministerium ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver