Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der LR Health & Beauty SE vom 25.11.2025:Heute wurde der LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") mitgeteilt, dass Anleihegläubiger, die etwa 69,57% des angepassten Nennbetrags der Anleihe 2024/2028 (ISIN NO0013149658/ WKN A3513A) (die "Anleihe") vertreten, ihre Absicht bekundet haben, für die vorübergehenden Verzichtserklärungen betreffend die Stundung von Zinszahlungen und die Nichteinhaltung des Maintenance Tests (einschließlich Leverage Covenant) für einen Zeitraum bis einschließlich 28. Februar 2026 zu stimmen, die von der Gesellschaft im schriftlichen Verfahren (das "Written Procedure") beantragt wurden. Das Written Procedure wurde nach den Bedingungen der Anleihe durch die Gesellschaft am 14. November 2025 eingeleitet. ...

