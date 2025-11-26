Jerusalem - Israel hat nach eigenen Angaben einen neuen Militäreinsatz im Westjordanland begonnen.



In der Nacht zum Mittwoch hätten die Armee, der Inlandsgeheimdienst Schin Bet und die israelische Grenzpolizei eine "groß angelegte Anti-Terror-Operation" gestartet, teilten die Behörden mit. Der Schwerpunkt liegt demnach im Norden Samariens im nördlichen Teil des Westjordanlands. Man werde nicht zulassen, dass sich der Terrorismus in diesem Gebiet etabliert, und gehe "proaktiv" dagegen vor, hieß es in einer Mitteilung.



Nach dem Start des Krieges im Gazastreifen war auch die Gewalt im Westjordanland eskaliert. Zahlreiche Palästinenser sollen in den vergangenen Jahren in der Region getötet worden sein. Zugleich starben mehrere Israelis bei palästinensischen Anschlägen.





