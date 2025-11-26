Nvidia wackelt! | Dell wieder gefragt, Zscaler unter Druck und TKMS
|Aktuelle Nachrichten
|12:27
|MARKT USA/Stimmung weiter zuversichtlich - Dell nach Zahlen fest, HP schwach
|DJ MARKT USA/Stimmung weiter zuversichtlich - Dell nach Zahlen fest, HP schwach
Für den Start am Mittwoch an der Wall Street zeichnet sich eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ab. Für Rückenwind...
|12:09
|AKTIEN IM FOKUS: Dell überzeugt mit Gewinnziel und HP nicht
| NEW YORK (dpa-AFX) - Unterschiedliche Wege dürften am Mittwoch die Kurse der beiden Hardware-Hersteller Dell und HP Inc an der New Yorker Börse einschlagen. Während ein höheres Gewinnziel von Dell...
|11:54
Nvidia wackelt! | Dell wieder gefragt, Zscaler unter Druck und TKMS
|Nvidia wackelt! | Dell wieder gefragt, Zscaler unter Druck und TKM
|11:18
|Stock Market Today: Dow Jones, S&P 500 Future Rise Ahead Of Thanksgiving Holiday-Dell Technologies, Autodesk, Uber In Focus
|11:12
|Biggest stock movers Wednesday: DELL, HPQ, and more
|13:11
|Meta könnte Googles Chips kaufen, Nvidia-Aktie taucht sofort
|13:05
|NVDA Broken Wing Butterfly Trade Targets A Profit Zone Between 165 and 175
|13:02
|Analyst: Nvidia bleibt Branchenführer, aber ...
|Im KI-Sektor überschlagen sich aktuell die Meldungen. Nachdem Nvidia kürzlich unter Druck geriet und hart gegen Burry austeilte (DER AKTIONÄR berichtete), hat sich nun das Analysehaus Mizuho zu Wort...
|13:00
|Google's AI chips 'great thing' but will not shake Nvidia: Wedbush
|12:53
|Konkurrenz für Nvidia: Google verhandelt mit Meta über TPU-Einsatz
|12:27
|Hausvorteil AG. Börsengang. Nach Ottobock, TKMS u.a. viel kleiner, aber…
|Hausvorteil AG (ISIN: DE000A31C222) istheute am m:access "gestartet". Keiner dieser grossen, lauten Börsengänge,w ie bei Ottobock oder TKMS, sondern ein kleiner Player in einem Nischenmarkt. MicroCap...
|11:55
|Aktien Frankfurt: Anleger honorieren Fortschritte bei Ukraine-Friedensgesprächen
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben auch am Mittwoch erleichtert auf weitere positive Signale in den Ukraine-Verhandlungen reagiert. "Viele, die zuletzt vergeblich nach...
|11:54
11:54
|Nvidia wackelt! | Dell wieder gefragt, Zscaler unter Druck und TKM
|10:06
|AKTIEN IM FOKUS: Alles was 'Thyssen' heißt gefragt - Analysten optimistisch
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien mit Thyssen im Namen haben am Mittwoch im weiter erholten Gesamtmarkt überdurchschnittliche Kursgewinne erzielt. Am auffälligsten sind die Papiere der jüngst von Thyssenkrupp...
|09:54
|Deutsche Bank upgrades TKMS stock rating to Buy on improved fundamentals
|12:42
|Zscaler stock rating upgraded by CapitalOne to Overweight on strong growth
|12:18
|Zscaler stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens
|11:54
11:54
|Nvidia wackelt! | Dell wieder gefragt, Zscaler unter Druck und TKM
|09:30
|Earnings Snapshot: Zscaler tops FQ1 estimates; raises full-year outlook and issues strong Q2 forecast
|08:01
|Zscaler stock dives after weak guidance: Is the crash justified?
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|DELL TECHNOLOGIES INC
|112,00
|+2,83 %
|NVIDIA CORPORATION
|152,02
|-1,14 %
|TKMS AG & CO KGAA
|63,50
|+5,92 %
|ZSCALER INC
|232,40
|-7,30 %