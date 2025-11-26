Rheinmetall und Heckler & Koch vertiefen ihre Zusammenarbeit. Die neue Partnerschaft soll Europas steigende Nachfrage nach hochwertigen Waffensystemen bedienen.Rheinmetall Nordic und Heckler & Koch haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, die Waffen, Zubehör und integrierte Systeme umfasst. Rheinmetall Nordic bringt jahrzehntelange Erfahrung bei Waffenhalterungen, Feuerleitsystemen und fortschrittlichem Zubehör ein, während Heckler & Koch weltweit für Handfeuerwaffen und leichte Waffen für militärische und polizeiliche Nutzer steht. Beide Unternehmen schließen sich zusammen, um die steigende Nachfrage in Europa und verbündeten Staaten zu bedienen. Gemeinsame Qualität als Kern des …

