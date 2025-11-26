EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.11.2025 / 12:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 20. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 25. November 2025 wurden insgesamt Stück 241.650 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ("Munich Re") erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 14. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 15. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (€) 17.11.2025 33.060 540,3677 18.11.2025 47.913 533,4905 19.11.2025 49.544 532,1883 20.11.2025 42.628 531,6685 21.11.2025 14.142 532,5864 24.11.2025 54.363 532,0800 25.11.2025 0 0

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 15. Mai 2025 bis einschließlich 25. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf Stück 2.594.921 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Munich Re veröffentlicht ( www.munichre.com ).

München, 26. November 2025

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Der Vorstand