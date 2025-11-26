NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 140 auf 150 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards kappte am Dienstagabend seine Wachstumsschätzungen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr aufgrund des warmen Wetters. Er hob allerdings die Margenprognose für die Modekette an, die am 29. Januar ihre Zahlen vorlegt. Die Bewertungsbasis für das Kursziel rollte Edwards um sechs Monate nach vorne./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 18:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270





© 2025 dpa-AFX-Analyser