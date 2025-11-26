Positive Studiennews beflügeln zur Wochenmitte die Aktie des Impfstoffherstellers Valneva. Das Unternehmen hat heute neue positive Ergebnisse aus der Phase-2-Studie zum Impfstoffkandidaten VLA15 gegen Lyme-Borreliose gemeldet. Die Daten zeigen sechs Monate nach der dritten Auffrischung eine starke Immunreaktion in allen Altersgruppen und ein weiterhin gutes Sicherheitsprofil. Damit bestätigt sich das Potenzial für eine jährliche Schutzimpfung vor Beginn der Zeckensaison.VLA15 ist der derzeit am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
