Positive Studiennews beflügeln zur Wochenmitte die Aktie des Impfstoffherstellers Valneva. Das Unternehmen hat heute neue positive Ergebnisse aus der Phase-2-Studie zum Impfstoffkandidaten VLA15 gegen Lyme-Borreliose gemeldet. Die Daten zeigen sechs Monate nach der dritten Auffrischung eine starke Immunreaktion in allen Altersgruppen und ein weiterhin gutes Sicherheitsprofil. Damit bestätigt sich das Potenzial für eine jährliche Schutzimpfung vor Beginn der Zeckensaison.VLA15 ist der derzeit am ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.