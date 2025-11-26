Nagarro, führender Anbieter für Digital Engineering, wieder auf der Erfolgsspur? Mit einem Kursplus von über 42% in zwei Wochen, besser gesagt seit dem 14.11. ist für einen SDAX-Wert nicht "normal". Was war der Auslöser für diese Wiederbelebung der Nagarro Aktie? Quartalszahlen wurden veröffentlicht. Und obwohl der Gesamtmarkt fast in Depressionen versank, lösten die nackten Zahlen eine derartig positive Kursentwicklung aus. Werden die alten Kursniveaus, von vor den Shortseller-Vorwürfen. Von vor den Prognosereduktionen und schwachen Umsatzzahlen wieder möglich? Dafür muss man "Dranbleiben" bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...