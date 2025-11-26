Im KI-Sektor überschlagen sich aktuell die Meldungen. Nachdem Nvidia kürzlich unter Druck geriet und hart gegen Burry austeilte (DER AKTIONÄR berichtete), hat sich nun das Analysehaus Mizuho zu Wort gemeldet. Tenor: Nvidia bleibe zwar der unangefochtene Marktführer, bei einem möglichen Deal zwischen Alphabet und Meta dürfte jedoch dieses Unternehmen profitieren.Wie AKTIONÄR-Leser wissen, kursieren derzeit Gerüchte, dass Meta - einer der größten Nvidia-Kunden - erwäge, künftig auf Googles Tensor-Prozessoren ...

