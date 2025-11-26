Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch leichte Gewinne verzeichnet. «Es kommt Bewegung in die Friedensverhandlungen zwischen Washington, Kiew und Moskau», so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Gleichzeitig haben erneut schwache Wirtschaftsdaten aus den USA die Tür für eine Zinssenkung der US-Notenbank auf ihrer Dezember-Sitzung noch ein Stück weiter geöffnet.» Der EuroStoxx50 stieg gegen Mittag um 0,57 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.