Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 26.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer-Superzyklus voraus: Dieses Top-Projekt in Nevada wird jetzt zum echten Investmentcase
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV
Tradegate
26.11.25 | 13:55
41,825 Euro
+3,21 % +1,300
Branche
Pharma
Aktienmarkt
OMX Copenhagen 25
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
NOVO NORDISK A/S Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NOVO NORDISK A/S 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
41,84041,85013:56
41,82041,84013:55
XTB
26.11.2025 13:41 Uhr
151 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Novo Nordisk Aktie: Studienrückschlag bei Alzheimer - lohnt sich jetzt das Aktien kaufen?

Die Novo Nordisk Aktie galt lange als einer der stärksten europäischen Pharmawerte, getragen vom weltweit boomenden Geschäft mit Diabetes- und Abnehmmitteln wie Wegovy und Ozempic. Doch nun sorgt ein bedeutender Rückschlag für Turbulenzen: Die entscheidende Phase-III-Studie zum Alzheimer-Wirkstoff Semaglutid blieb ohne Wirksamkeitsnachweis. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kurssturz - und viele Anleger fragen sich: Ist das eine Kaufchance oder ein Warnsignal beim Aktien kaufen?

Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2025 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.