ALPHABET rivalisiert mit NVIDIA bei KI-Chips. META verhandelt laut Medienberichten über eine milliardenschwere Bestellung von Googles KI-Chips (TPUs) für den Einsatz in Rechenzentren ab 2027. Zusätzlich könnte META bereits 2025 Kapazitäten über die Google-Cloud anmieten. Für Google wäre der Deal ein wichtiger Erfolg im Wettbewerb gegen NVIDIA. Mit der Meldung avanciert der Frankfurter Börsenbrief-Musterdepotwert ALPHABET auf ein neues Rekordhoch und steuert eine Rekordbewertung von 4 Bio. $ an. Ein Abschluss birgt weiteres Potenzial für Google Cloud, da META zu den weltweit größten Investoren in KI-Infrastruktur zählt und 2026 allein 40 bis 50 Mrd. $ in Chips investieren wird. Die Rivalität im KI-Sektor verschärft sich - NVIDIA tendiert entsprechend schwächer.