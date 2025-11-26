Der Photovoltaikanbieter Longi aus China will seine Stellung in Europa mit dem Angebot von Energiespeichern festigen. Das Unternehmen plant dazu ein Solar-Speicher-Innovationszentrum in Europa. Der chinesische PV-Produzent erweitert sein Angebot in Deutschland und anderen europäischen Märkten künftig um Energiespeicher. Diese strategische Weichenstellung habe das Unternehmen getroffen, teilte es mit. Die neue Energy Storage One-Stop Solution markiere die Entwicklung zu einem integrierten "Solar-Storage-Hydrogen"-Anbieter ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.