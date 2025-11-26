Der Photovoltaikanbieter Longi aus China will seine Stellung in Europa mit dem Angebot von Energiespeichern festigen. Das Unternehmen plant dazu ein Solar-Speicher-Innovationszentrum in Europa. Der chinesische PV-Produzent erweitert sein Angebot in Deutschland und anderen europäischen Märkten künftig um Energiespeicher. Diese strategische Weichenstellung habe das Unternehmen getroffen, teilte es mit. Die neue Energy Storage One-Stop Solution markiere die Entwicklung zu einem integrierten "Solar-Storage-Hydrogen"-Anbieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver