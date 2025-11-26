© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Tesla erhält kräftigen Gegenwind auf allen Märkten, die Verkäufe brechen ein. Während das Unternehmen von Elon Musk auf die Bremse tritt, geben BYD und VW kräftig Gas.Tesla sieht sich in den drei größten Automärkten der Welt, Europa, China und den USA, massivem Wettbewerb und Absatzrückgängen ausgesetzt. Laut Daten der European Automobile Manufacturers' Association, die am Dienstag veröffentlicht wurden, fielen Teslas Verkäufe in Europa im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 48,5 Prozent. Im Jahresmittel liegen die Verkäufe in Europa um rund 30? Prozent niedriger, trotz eines Anstiegs von Elektrofahrzeugverkäufen der Branche von insgesamt rund 26 Prozent. Laut Visible Alpha werden …