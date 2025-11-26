Der schwedische Flexibilitätsanbieter tritt damit in den deutschen Markt ein, wo er bis 2030 die Optimierung von Anlagen mit 1 Gigawatt Gesamtleistung anstrebt. Der Windkraft-, Photovoltaik- und Speicherprojektierer Energiequelle übernimmt die Entwicklung. Ingrid Capacity AB, ein Anbieter für Flexibilität und Netztechnologie mit Sitz in Stockholm, kündigt seinen Markteintritt in Deutschland an. Gemeinsam mit dem Erneuerbare-Energien-Unternehmen Energiequelle sollen Batteriespeicher mit 200 Megawatt Gesamtleistung realisiert werden. Von diesen Projekten sollen "die meisten" im kommenden Jahr baureif ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.