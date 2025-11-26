Bern - Analog zur Post, zur SBB, zur Nationalbank und zur Swisscom soll künftig auch die Ruag eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft des Bundes werden. Das schlägt der Bundesrat vor. Er hat am Mittwoch die Vernehmlassung zur neuen Rechtsform eröffnet. Bereits früher hatte die Landesregierung mitgeteilt, dass die heutige Organisation als privatrechtliche AG für die Aufgabenerfüllung des Rüstungskonzerns nicht mehr zeitgemäss sei. Geprüft wurde ...

