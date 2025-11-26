© Foto: Picture Alliance

Nachdem in Texas eine Prime-Air-Drohne mit einem Kabel kollidiert ist, hat die FAA ihre Ermittlungen aufgenommen. Trotz dieses Zwischenfalls zeigt sich die Amazon-Aktie im Plus.Knapp einen Monat, nachdem Amazon Prime Air auch im US-Bundesstaat Texas angekommen ist, hat eine Drohne dort ein Kabel gekappt. Die Federal Aviation Administration untersucht nun den Vorfall. Nach Informationen von CNBC zeigt ein Video des Vorfalls, dass das Gerät dabei intakt geblieben ist. Demnach habe Amazon bereits versichert, für die Reparatur des Kabels bezahlt zu haben. Wie CNBC berichtet, habe es keine Verletzten und "keinen weiträumigen Internetausfall" gegeben. Wie viele Menschen dabei betroffen waren, …